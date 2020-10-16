В общественном транспорте Калуги проверяют соблюдение масочного режима

Автобусы и маршрутки останавливали на улице Кирова.

В пятницу, 16 октября, в Калуге прошел рейд по выявлению нарушений масочного режима в общественном транспорте. Об этом пишет « Калужская неделя ».

Автобусы и маршрутки останавливали на улице Кирова. С нарушителями провели разъяснительную беседу.

«К сожалению, не все пассажиры соблюдают требования. Кто-то не верит в существование болезни, другие держат маски в кармане, но не хотят надевать их в общественных местах», — рассказала эксперт территориальный отдела №1 административно-технического контроля Татьяна Матюхина.

Фото «Калужская неделя»