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В 2021 году введут новые штрафы для водителей
Обсуждается новый перечень неисправностей, запрещающих движение автомобиля.

В 2021 году в России введут новые штрафы для водителей. Об этом сообщил портал «Autonews».

Пакет поправок в Правила дорожного движения заканчивает стадию общественных обсуждений 16 октября.

В проекте содержится новый перечень неисправностей, запрещающих движение автомобиля. Сотрудникам ГИБДД с принятием первого пакета поправок разрешат штрафовать водителей за использование несезонных шин, неисправную АБС, течь из двигателя и другое. Изменения должны будут вступить в силу с 1 июня 2021 года.

Отмечается, что в разных регионах власти смогут менять сроки действия ограничений на управление транспортными средствами без зимних шин. Также запрещено будет использовать поврежденные шины и диски.

Водителей ждет штраф, если при движении задним ходом не будут работать стоп-сигналы, габариты и контурные огни.

Кроме того, наказание ждет за нештатные ксеноновые и светодиодные фары. Также на фары нельзя клеить бесцветные или окрашенные оптические детали и пленки Светопропускание ветрового стекла не должно быть менее 70%, ранее это требование разработал Минтранс. У бронированных автомобиле лобовые стекла должны пропускать не менее 60% света.

Штрафом накажут за неработающие очистители стекол, трещины на ветровых стеклах в зоне очистки со стороны водителя, дефектное газобаллонное оборудование, неработающие фароомыватели.

Также запрещено ездить на машине при технических проблемах тормозных систем и рулевого управления.