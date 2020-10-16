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Утверждены выходные на 2021 год
Постановление о переносе выходных дней подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Утвержден выходной на 31 декабря 2021 года. Постановление о переносе выходных дней подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Выходные со 2 и 3 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесли на 5 ноября (пятница) и 31 декабря (пятница).

Новогодние праздники продлятся 10 дней — с 1 по 10 января. Также выходными сделали дни с 4 по 7 ноября, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня.