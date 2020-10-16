«Тинькофф» объявил об отказе от сделки с «Яндексом»

Переговоры между организациями прекращены.

TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) объявила об отказе от продолжения переговоров с «Яндексом» о выкупе всего акционерного капитала. Об этом передает РБК со ссылкой на сообщение TCS Group.

В сообщении отмечается, что стороны договорились не совершать потенциальную сделку. Переговоры между ними прекращены, «решение вступает в силу немедленно».

«Тинькофф будет развиваться дальше самостоятельно», — заявил РБК представитель Тинькофф Банка. В «Яндексе» сообщили, что компании не удалось договориться об условиях покупки 100% банка с основными акционерами финансовой организации.