Специалисты провели техобслуживание газового оборудования более чем в 88 тысячах домах Рязанской области

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

С начала 2020 года специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» провели техническое обслуживание газового оборудования в более чем в 88 тысячах домах и квартирах жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В условиях непростой эпидемиологической ситуации работы по техобслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводятся с соблюдением всех необходимых мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» проходят ежедневный термометрический контроль и оснащены всеми индивидуальными средствами защиты.

В ходе ТО ВДГО/ВКГО газовики проверяют техническое состояние газоиспользующего оборудования, герметичность соединений и отключающих устройств, наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, а при выявлении нарушений, принимают необходимые меры для их устранения.

«Техобслуживание позволяет вовремя выявить неисправности в работе газового оборудования и, тем самым, предотвратить возможные негативные последствия. Мы призываем жителей Рязанской области ответственно относиться к вопросам безопасности при использовании газа в быту и своевременно проводить ТО ВДГО. Наши специалисты предварительно оповещают абонента о предстоящем визите», —рассказал заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Сергей Кормухин.