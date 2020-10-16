Сотрудники «Рязаньэнерго» подтвердили готовность к ликвидации аварийных ситуаций

Учения провели в шести районах Рязанской области.

В четверг, 15 октября, в шести районах Рязанской области провели совместные учения энергетиков и профильных региональных служб по ликвидации возможных аварийных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго».

В плановых учениях приняли участие сотрудники компании, представители областного министерства ТЭК и ЖКХ, филиала АО «СО ЕЭС» Рязанского РДУ, ГУ МЧС России, субъектов электроэнергетики, территориально — сетевых организаций и администраций муниципальных районов региона. Цель мероприятий — контрольная проверка комплексной готовности к устранению технических нарушений в электросетевой системе в сложных погодных условиях при пониженной температуре.

По сценарию учений в результате сильного ветра на территории шести районов Рязанской области произошли многочисленные отключения ВЛ 0,4-110 кВ, вызванные повреждением изоляции, обрывами проводов и падением опор. Предполагаемые технологические нарушения могли привести к нарушению электроснабжения жилых домов, учреждений и социально значимых объектов в районном центре и сельских населенных пунктов Рязанской области.

К учебным аварийно-восстановительным работам от «Рязаньэнерго» привлекли 23 бригады в составе 81 человека, 30 единиц техники. Энергетики отработали действия по устранению повреждений на ЛЭП 0,4-110 кВ. Для обеспечения временного электроснабжения социально значимых объектов задействовали резервные источники электроснабжения (РИСЭ). В ходе учений работы по восстановлению электроснабжения потребителей завершили в кратчайшие сроки и с соблюдением всех нормативных требований.

По итогам проведенных учебных мероприятий оценили уровень взаимодействия штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при правительстве региона, штаба «Рязаньэнерго» и Приокского ПМЭС.

«Проведение учений — обязательная часть подготовки персонала к работе в период повышенных нагрузок на электросети. Энергетиками отработаны все этапы действий по ликвидации последствий наиболее вероятных технологических нарушений. Наши сотрудники закрепили практические навыки работы в сложных погодных условиях при пониженной температуре, подтвердили необходимый уровень взаимодействия с субъектами энергетики и местными властями», — отметил заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.

Отмечается, что полученный участниками мероприятий опыт будет способствовать обеспечению надежной работы энергосистемы Рязанской области в отопительный сезон 2020-2021 годов.