Скончался еще один рязанец с коронавирусом

В регионе выявили 89 случаев заражения.

За сутки скончался еще один рязанец с коронавирусом. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил столичный оперштаб.

В регионе выявили 89 случаев заражения (с начала пандемии 9 259), выздоровели 29 пациентов (всего 7 022). Жертвами COVID-19 в области с начала пандемии стали 55 человек.

Еще 88 положительных тестов находятся на подтверждении.

В России за сутки зарегистрировали 15 150 заразившихся (всего 1 369 313), вылечились 8 485 человек (1 056 582), умерли 232 (23 723).