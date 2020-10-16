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Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества
Отмечается, что активность обманщиков выросла.

Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества. Теперь злоумышленники звонят клиентам от лица прокуратуры убеждают перевести деньги на специальный счет, сообщил представитель банка РИА Новости.

По его словам, мошенники рассказывают легенду о следствии в отношении сотрудников банка и предупреждают о звонке из прокуратуры. В следующий раз с клиентом связываются уже для получения денег.

Отмечается, что активность обманщиков выросла. С начала года Сбербанку удалось спасти уже около 40 миллиардов рублей клиентов.