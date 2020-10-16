Рязанскому водителю назначили арест за тонировку автомобиля

Ранее молодого человека уже привлекали к административной ответственности за нарушение.

В пятницу, 16 октября, около 10:45 в Михайлове полиция остановила тонированный автомобиль Chevrolet Cruze. За рулем был 21-летний местный житель, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Выяснилось, что светопропускаемость передних стекол автомобиля нарушителя не соответствует требованиям.

Ранее молодого человека уже привлекали к административной ответственности за нарушение. Он отказался устранить тонировку на месте, поэтому инспекторы потребовали у водителя в установленный срок убрать ее или перестать пользоваться машиной. Молодой человек не выполнил требование.

16 октября ему назначили назначили наказание в виде административного ареста на семь суток.