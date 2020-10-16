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Рязанский пенсионер наткнулся на мошенника при «покупке» гаража
Мужчина перевел деньги, а продавец перестал выходить на связь.

50-летний рязанец лишился 12 тысяч рублей, отдав предоплату за гараж. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Пенсионер увидел объявление на сайте подержанных вещей. Его заинтересовал металлический гараж, он связался с продавцом по данным, указанным на сайте.

Тот сообщил, что готов продать гараж, если получит предоплату. Для перевода он предоставил реквизиты. Пенсионер перечислил злоумышленнику 12 тысяч рублей. После этого продавец перестал отвечать на звонки и сообщения, а гараж покупатель не получил.

Правоохранители установили личность мошенника — им оказался 33-летний житель Рязанской области. Его задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, по которой предусмотрено до пяти лет лишения свободы.