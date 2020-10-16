Рязанские врачи ввели устройство в сердце пенсионера через вену на ноге

Такую операцию сделали в регионе впервые.

Врачи Рязанского кардиодиспансера первыми в регионе и третьими в ЦФО провели эксклюзивную операцию и спасли пациента с мерцательной аритмией. Об этом сообщили на сайте медучреждения.

По словам медиков, такое заболевание может привести к инсульту.

«Больным пожизненно назначаются препараты, разжижающие кровь. Однако не все могут их принимать, в этом случае и показана операция», — объяснил руководитель Центра высоких технологий кардиодиспансера Сергей Бирюков.

Ранее таких больных оперировали «открытым» путем, но исход операции спрогнозировать было невозможно. По словам Бирюкова, рязанские врачи принялись за освоение нового метода лечения — установку окклюдера Вочмана. Это небольшое устройство имплантируется в сердце и предотвращает образование тромбов.

«Первым пациентом стал 60-летний житель Рязани. Окклюдер был введен ему в сердце через вену на ноге. Операция, которая длилась около двух часов, прошла успешно. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо», — рассказал Сергей Бирюков.