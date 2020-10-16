Рязанец едва не зарезал соседа по коммуналке из-за громкой музыки

Вмешалась полиция.

Рязанец чуть не зарезал своего соседа по коммунальной квартире. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что конфликт произошел из-за громкой музыки, которую слушал 31-летний мужчина. 35-летний сосед попросил убавить звук, чтобы шум не разбудил его ребенка. Но рязанец грубо ответил, отказавшись выполнять просьбу.

После этого 35-летний мужчина схватил нож и пригрозил соседу убийством, если тот не убавит звук. Тот испугался и вызвал полицию.

В отношении отца ребенка возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.