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Рязанец до смерти забил партнера по карточной игре и запугал свидетелей
Очевидцы соврали следователям.

Рязанец до смерти избил знакомого, с которым играл в карты. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 4 мая 2020 года в одном из гаражей кооператива «Колос». По версии следствия, компания из пяти жителей близлежащих домов выпивала и играла. Двое из них поссорились. Во время конфликта 30-летний рязанец стал избивать 44-летнего оппонента, тот скончался на месте от полученных травм.

Так как свидетелей 30-летний мужчина запугал, те рассказали правоохранителям, что потерпевший пришел в гараж уже избитым и скончался. Однако во время допросов и расследования рязанец признал свою вину.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК, его арестовали. Материалы направили в суд.