«Ростелеком»: спрос на видеонаблюдение в Рязани вырос на 30 процентов

Из общего количества пользователей 90% отдали предпочтение домашнему видеонаблюдению и 10% — уличному.

«Ростелеком» задал тренд на видеонаблюдение в Рязани. Рост спроса на установку видеокамер с начала текущего года вырос на 30% по отношению к аналогичному периоду 2019 года, сообщили в компании. Из общего количества пользователей 90% отдали предпочтение домашнему видеонаблюдению и 10% — уличному. Отмечается, что наибольшей популярностью сервис пользуется в областном центре, однако и районы активно подключаются к пользованию услугой.

«Как тот или иной продукт становится трендом? На глобальном уровне появляется потребность, и под нее создается решение. Потребность в безопасности и заботе о себе, близких, об имуществе — одна из базовых, и в современном мире она постоянно растет. Поэтому видеонаблюдение — тренд долгосрочный, а выбор провайдера при установке зависит от технологичности бренда, от уровня сервиса и стоимости услуги. Клиенты „Ростелекома“, пользующиеся услугой „Видеонаблюдение“, отмечают надежность предлагаемого оборудования, удобство в использовании и разумную ценовую политику компании. Камеры чаще всего применяют для удаленного присмотра за детьми, пожилыми родителями, домашними животными. В осенне-зимний период наши абоненты устанавливают системы видеонаблюдения на дачах и приусадебных участках, летом — в пустующих городских квартирах», — прокомментировал Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях.

Клиент «Ростелекома» Роман Мосин из Сасова рассказал о своем опыте: «Сервис „Видеонаблюдение“ мы подключили всего месяц назад, но уже успели его оценить. В нашем доме идет ремонт, и видеонаблюдение — отличный инструмент, чтобы контролировать процесс. Кроме того, в семье есть маленький ребенок, и когда мы не можем находиться с ним в одном пространстве, сервис удобно использовать и в качестве „видеоняни“».

Облачный сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет наблюдать за своим домом из любой точки мира, где есть доступ в интернет. В стартовый пакет решения входит внутренняя цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения. Услуга обладает удобной интеллектуальной системой дистанционного контроля и управления: интуитивно понятным WEB-интерфейсом, а также бесплатным мобильным приложением. Сервис позволяет добавить в личный кабинет несколько камер, которые могут быть установлены как в разных помещениях, так и в разных городах. Видеозаписи с камер хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.