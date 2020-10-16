Роспотребнадзор проверил рязанские гостиницы и фитнес-залы

Специалисты проверили наполняемость в заведениях, соблюдение масочного режима и дистанции.

Роспотребнадзор проверил в Рязанской области соблюдение эпидемиологических мер в гостиницах и фитнес-залах. Об этом сообщила ГТРК « Ока ».

Специалисты проверили наполняемость в заведениях, соблюдение масочного режима и дистанции. Также Роспотребнадзор уделил внимание наличию средств дезинфекции и антисептиков, документов на них, входных фильтров, которые измеряют температуру работников и посетителей.

Отмечается, что проверки будут проходить регулярно в гостиницах, фитнес-залах, бассейнах, торговых центрах, магазинах, ресторанах.