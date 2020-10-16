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Названы способы выявить бессимптомное течение коронавируса
Специалисты советуют быть осмотрительными, если кто-то из окружающих заболел.

Потеря вкуса и обоняния помогут наличие бессимптомное течение коронавируса. Об этом сообщила врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова, передает радио Sputnik.

Специалист посоветовала проявить осмотрительность, если кто-то из окружающих заболел. Еще один способ — сдать быстрый тест на антитела к коронавирусу.

Соседова также отметила, что COVID-19 также помогает обнаружить и компьютерная томография.