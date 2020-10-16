На трассе М-5 в Рязанской области ограничили движение

Движение ограничили из-за ремонта.

С 14 октября на 286 километре трассы М5 «Урал» рядом с поворотом на Шилово начался ремонт моста через реку Ибредь. Об этом сообщил ФКУ « Поволжуправтодор ».

На время работ движение по трассе М-5 «Урал» в Шиловском районе Рязанской области осуществляется по одной полосе. Для регулирования потока организовали реверсивное движение.

Работы планируют завершить к середине ноября. После ремонта движение будет осуществляться в полном объеме.