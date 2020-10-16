На индивидуальных предпринимателей увеличили налоговую нагрузку

Владимир Путин подписал три закона о повышении налоговой нагрузки на крупный и малый бизнес.

В четверг, 15 октября, Владимир Путин подписал три закона о повышении налоговой нагрузки на крупный и малый бизнес. Об этом передает портал Finanz.ru .

Для индивидуальных предпринимателей повышаются тарифы на 2022 и 2023 годы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медстрахование (ОМС).

При этом размер взносов на ОПС определяется доходами ИП:

если доход не превышает 300 тысяч рублей за расчетный период, то предприниматель уплачивает взнос только в фиксированном размере — 32 448 рублей (на 2020 год);

если он больше, то к этой сумме добавляется 1% от дохода свыше 300 тысяч.

Согласно подписанным законам, в 2021 году фиксированный размер взносов не изменится, в 2022 году вырастет до 34 445 рублей, в 2023 — до 36 723 рублей.

Размер взносов на ОМС для ИП также начнет повышаться с 2022 года: с текущих 8 246 до 8 766 рублей. В 2023 — до 9 119 рублей.

По ожиданиям Минфина, в 2021 году в казну государства поступит на триллион рублей больше — 18,8 трлн.

Отметим, что новые документы также в 3,5 раза увеличивают налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей удобрений и металлургов. Для нефтяных компаний меняется формула налога на добавленный доход, отменяются льготы по НДПИ и экспортной пошлине для сверхвязкой нефти, а также для нефти с истощенных месторождений.

Это должно принести в казну 56 млрд и 218 млрд рублей соответственно.