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Мантуров: падение курса рубля — это круто
Свою позицию он объяснил в интервью.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что падение курса рубля к доллару на 20% — это «круто». Свою позицию он объяснил в интервью Bloomberg.

По мнению министра, снижение курса национальной валюты побудит отечественных производителей меньше полагаться на импорт. Ослабление рубля по отношению к доллару, считает Мантуров, станет благоприятным условием для российских компаний, не зависящих от зарубежной продукции.

Министр также заверил, что Правительство не обсуждает планы по продлению мер поддержки бизнеса.