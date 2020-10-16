Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 17-18 октября

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре «Переход» состоится показ спектакля «Пеппи Длинныйчулок» по мотивам одноименного произведения Астрид Линдгрен. Рязанский театр юного зрителя 17 октября представит зрителям спектакль «Ромео и Джульетта» . 18 октября рязанский Театр Кукол покажет спектакль «Каштанка» по одноименному произведению Антона Чехова.

После долгого перерыва вновь открывается легендарный бар на Садовой, однако под несколько измененным названием — Old Tatoo Bar . 17 октября здесь состоится концерт с участием рязанских групп Sellout, Utopia, «Индиалог».

В кафе-клубе «Старый парк» 18 октября состоится сразу два концерта фолк-группы «Отава Ё» — для детей и для взрослых.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».