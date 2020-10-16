Из-за опиловки деревьев в Канищеве отключат свет

Работы проведет ООО «Ландшафт-Строй».

В понедельник, 19 октября, из-за опиловки деревьев в Канищеве отключат свет. Об этом сообщили в мэрии .

На время проведения работ с 9:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

улица Хрюкина, дома с 1 по 9, дома с 41 по 70;

улица Советская, дома с 1 по 44, дома 61 корпус 2, 61 корпус 3, 61 корпус 4, дома с 63 по 77;

улица Дорожная, дома с 1а по 17 (нечетная сторона), дома 24а, 25.

Работы проведет ООО «Ландшафт-Строй».