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Из-за опиловки деревьев в Канищеве отключат свет
Работы проведет ООО «Ландшафт-Строй».

В понедельник, 19 октября, из-за опиловки деревьев в Канищеве отключат свет. Об этом сообщили в мэрии.

На время проведения работ с 9:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Хрюкина, дома с 1 по 9, дома с 41 по 70;
  • улица Советская, дома с 1 по 44, дома 61 корпус 2, 61 корпус 3, 61 корпус 4, дома с 63 по 77;
  • улица Дорожная, дома с 1а по 17 (нечетная сторона), дома 24а, 25.

Работы проведет ООО «Ландшафт-Строй».