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Хубезов передал оборудование, средства защиты и технику медучереждениям Скопинского района
Парламентарий посетил мобильный ФАП в Желтухино и передал туда оборудование для дистанционного мониторинга.

В пятницу, 16 октября, первый зампред облдумы Дмитрий Хубезов посетил Скопинский район. Он обсудил организацию медпомощи жителям населенных пунктов, пострадавших от пожара на территории военной части.

Парламентарий посетил мобильный ФАП в Желтухино и передал туда оборудование для дистанционного мониторинга, которое позволяет в режиме онлайн передавать врачу показатели состояния пациента.

Также Хубезов осмотрел амбулаторию в селе Шелемишево, пообщался с пациентами и медработниками. Кроме того, он побывал в стационарном отделении для пациентов с коронавирусом.

В целом Дмитрий Хубезов отметил хорошую организацию помощи больным с COVID-19 на уровне межрайонного медцентра. Он уточнил, что в ближайшее время планирует посетить все ММЦ области.

«Сейчас все акценты смещены в сторону борьбы с новой инфекцией. Нет никакого сомнения, что мы ее победим. Будем предлагать более продвинутые методики, где, как, что лучше организовать. При решении наиболее острых вопросов будем выходить на вышестоящие инстанции», — добавил первый зампред облдумы.

Дмитрий Хубезов передал в медучереждения района пульсоксиметры, термометры, средства защиты и бытовую технику, помог решить вопрос с переводом двоих пациентов ковидного отделения Скопинского ММЦ в областную клиническую больницу.