Хакеры взломали сайт рязанского предприятия

Хакерскую атаку совершили, чтобы взломать системы некоторых госучреждений.

Хакеры атаковали рязанское предприятие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Злоумышленникам удалось взять под управление одного из рязанских муниципальных предприятий, являющегося значимым объектом критической инфраструктуры. Отмечается, что хакерскую атаку совершили, чтобы взломать системы некоторых госучреждений.

Атаку удалось пресечь.

Во время проверки выяснилось, что телекоммуникационная сеть предприятия использовалась с нарушениями правил безопасности. Руководителю внесли представление об устренении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности в информационной сфере, а должностное лицо (системный администратор) привлекли к административной ответственности по статье 13.12 КоАП РФ.

Недостатки устранили.