«Газпром» инвестирует в Рязанскую область более миллиарда рублей

Деньги направят на газификацию региона.

В следующие пять лет «Газпром» планирует инвестировать в развитие газификации Рязанской области более одного миллиарда рублей. Об этом на странице «ВКонтакте» написал губернатор Николай Любимов.

Он отметил, что в Рязанской области уровень газификации составляет 95%, подчеркнул, что показатель значительно выше среднего показателя по стране.

«Сегодня в Москве мы с Алексеем Борисовичем Миллером в режиме вкс подписали Программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период. В результате ее реализации Рязанская область будет газифицирована полностью, на 100%", — написал губернатор.

В следующие пять лет в регионе планируется реконструировать газораспределительные станции в пяти районах и построить шесть межпоселковых газопроводов.

«Правительство региона в свою очередь, обеспечит строительство газопроводов внутри населенных пунктов и подготовку к приему газа домов и предприятий», — отметил Любимов.