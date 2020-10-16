Фото: в Клепиковском районе столкнулись два автомобиля
Авария произошла на крутом повороте между Малиновкой и Криушей.
В четверг, 15 октября, в 9:05 на 24-м километре автодороги Спас-Клепики — Рязань столкнулись два автомобиля. Об этом пишет ИД «
Официальный представитель Госавтоинспекции в Клепиковском районе Дмитрий Цыганов рассказал, что авария произошла на крутом повороте между Малиновкой и Криушей.
По предварительным данным, Hyundai Solaris пытался выйти на обгон и столкнулся с попутным автомобилем Land Rover.
Машины получили повреждения. Никто не пострадал.