Энергетики «Рязаньэнерго» досрочно выполнили план подготовки к зиме

Об этом сообщил директор компании Сергей Котенев.

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» с опережением запланированного графика завершили работы по ремонту энергооборудования. Об этом сообщил директор «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Сергей Котенев.

«В непростых условиях противоэпидемических ограничений наш персонал провел весь комплекс работ для обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса в период повышенных нагрузок на электросети. Обеспечено надежное энергоснабжение потребителей во время возможных неблагоприятных погодных явлений. Все работы проводились с соблюдением необходимых санитарных норм», — подчеркнул Котенев.

Энергетики отремонтировали оборудование 489 подстанций разного класса напряжения, более 2,2 тысяч километров воздушных линий 0,4-110 кВ, заменили 2 250 опор и более 20 тысяч изоляторов. Для штатной работы воздушных линий электропередачи, проходящих по лесным массивам, расчистили более 1,2 тысяч гектаров трасс вдоль ВЛ. Сотрудники «Рязаньэнерго» провели обрезку более 1500 деревьев и кустарников, которые могли повредить провода ЛЭП в случае сильного ветра или обильного снегопада.

Подготовили к работе более 150 единиц специальной техники, сформирован необходимый аварийный запас материалов. Для обеспечения резервного энергоснабжения готовы к использованию 59 передвижных дизель-генераторных установок суммарной мощностью 2 МВт.

За год в «Рязаньэнерго» провели 457 тренировок для персонала по действиям в условиях ликвидации нештатных ситуаций. Особое внимание уделили отработке навыков эффективного взаимодействия с региональным органами власти и ГУ МЧС России по Рязанской области.

«Успешное выполнение ремонтной программы и завершение подготовки к отопительному периоду — залог бесперебойного электроснабжения потребителей в Рязанской области, объектов промышленной и социальной сферы региона, повышения эффективности работы электросетевого комплекса в целом», — отметили в компании.