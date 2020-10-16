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Двух рязанцев осудят за создание экстремистского сообщества
Злоумышленники выкладывали в соцсети ролики с призывами к насилию.

В Рязани осудят двух местных жителей за создание и участие в экстремистском сообществе. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

По версии следствия, в марте 2018 года 21-летний рязанец предложил своему знакомому объединиться в экстремистское сообщество с целью преступлений в отношении социальной группы «антифа». Злоумышленники планировали избивать их, снимать на видео и выкладывать в сообществе. Они договорились о распределении обязанностей для совершения преступлений.

Молодой человек вовлек в состав сообщества еще двух молодых людей. С апреля по октябрь 2018 года они нападали на представителей группы «антифа», процесс нападения снимали на камеру телефона.

После этого ролики злоумышленник отправил сообщнику, который смонтировал их. В видео были сообщения о призыве к насилию, его опубликовали в соцсетию

Деятельность экстремистов пресекли сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.

Уголовное дело в отношении злоумышленников направили в суд.