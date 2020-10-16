Центр клинической и ядерной медицины «МЕД Технолоджи» в Рязани начал принимать пациентов

Противоопухолевое лечение проводится как по ОМС, так и на коммерческой основе.

Центр клинической и ядерной медицины в Рязани начал прием пациентов. На данный момент в центре реализована первая очередь — отделение лекарственной терапии и прием врача-онколога. Противоопухолевое лечение в центре клинической и ядерной медицины «МЕД Технолоджи» проводится как по ОМС, так и на коммерческой основе. Для лечения по ОМС необходимо иметь направление по форме 057/у. В направлении должно быть указано юридическое название организации ООО «ЯМТ».

Также открыт амбулаторный прием по профилю «ревматология», где будут оказывать лечебно-диагностическую и профилактическую помощь пациентам с воспалительными и дегенеративно-дистрофическими заболеваниями костей и суставов, а также системными заболеваниями соединительных тканей.

В скором времени запустят вторую очередь — центр ядерной медицины, который будет заниматься ПЭТ/КТ диагностикой онкологических заболеваний. Главный врач центра клинической и ядерной медицины «МЕД Технолоджи» Олег Нагибин отметил, что необходимость в ней очень высока, так как для успешного лечения онкологических опухолей надо вести их постоянный мониторинг — отслеживать эффективность воздействия лекарственных средств, лечебных манипуляций и так далее.

Между тем, в настоящее время пройти такое обследование в Рязани не представляется возможным и больным приходится ездить на диагностику в другие города. Новый рязанский центр «ПЭТ-Технолоджи» сможет принимать более 5 тысяч пациентов в год. Открыть его планируется в четвертом квартале 2020 года.

«Запуск нашего центра позволит получить доступную и качественную медицинскую помощь всем пациентам. Жители Рязани и ближайших областей смогут получить ее бесплатно по полису ОМС по стандартам частной медицины, вовремя и в срок. Первый этап уже состоялся, у нас на сегодняшний момент открыто отделение химиотерапии, дневной стационар. Кроме этого врачи ведут амбулаторный прием по профилю „онкология“ и „ревматология“», — отметил Олег Нагибин.