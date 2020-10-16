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Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 9347 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 11:30 в пятницу, 16 октября, в Рязанской области зарегистрировано 9347 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В региональном оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.

  • 4882 — Рязань;
  • 426 — Рязанский район;
  • 261 — Скопин;
  • 252 — Ряжск;
  • 234 — Рыбное;
  • 223 — Касимов;
  • 207 — Сасово;
  • 165 — Шиловский район;
  • 164 — Новомичуринск;
  • 158 — Скопинский район;
  • 152 — Рыбновский район;
  • 147 — Касимовский район;
  • 146 — Клепиковский район;
  • 141 — Спасский район;
  • 135 — Михайловский район;
  • 114 — Шилово;
  • 97 — Михайлов;
  • 86 — Александро-Невский район;
  • 66 — Сапожок;
  • 65 — Старожиловский район;
  • 62 — Шацкий район;
  • 60 — Кораблино;
  • 58 — Сасовский район;
  • 57 — Сараи;
  • 56 — Старожилово;
  • 55 — Пронский район и Спасск-Рязанский;
  • 51 — Захаровский район;
  • 47 — Шацк;
  • 42 — Пронск;
  • 41 — Милославский и Ряжский районы, Чучково;
  • 40 — Спас-Клепики и Чучковский район;
  • 38 — Милославское;
  • 35 — Захарово;
  • 34 — Путятинский район и Ухолово;
  • 33 — Кораблинский район;
  • 29 — Путятино;
  • 25 — Ермишинский район и Кадом;
  • 20 — Ермишь;
  • 17 — Сапожковский район;
  • 14 — Ухоловский район;
  • 9 — Пителинский район;
  • 7 — Кадомский район;
  • 6 — Пителино.

Полный список населенных пунктов с заболевшими можно посмотреть по ссылке.