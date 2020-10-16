Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области

В Рязанской области зарегистрировано 9347 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 11:30 в пятницу, 16 октября, в Рязанской области зарегистрировано 9347 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В региональном оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.

4882 — Рязань;

426 — Рязанский район;

261 — Скопин;

252 — Ряжск;

234 — Рыбное;

223 — Касимов;

207 — Сасово;

165 — Шиловский район;

164 — Новомичуринск;

158 — Скопинский район;

152 — Рыбновский район;

147 — Касимовский район;

146 — Клепиковский район;

141 — Спасский район;

135 — Михайловский район;

114 — Шилово;

97 — Михайлов;

86 — Александро-Невский район;

66 — Сапожок;

65 — Старожиловский район;

62 — Шацкий район;

60 — Кораблино;

58 — Сасовский район;

57 — Сараи;

56 — Старожилово;

55 — Пронский район и Спасск-Рязанский;

51 — Захаровский район;

47 — Шацк;

42 — Пронск;

41 — Милославский и Ряжский районы, Чучково;

40 — Спас-Клепики и Чучковский район;

38 — Милославское;

35 — Захарово;

34 — Путятинский район и Ухолово;

33 — Кораблинский район;

29 — Путятино;

25 — Ермишинский район и Кадом;

20 — Ермишь;

17 — Сапожковский район;

14 — Ухоловский район;

9 — Пителинский район;

7 — Кадомский район;

6 — Пителино.