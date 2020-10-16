Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 9347 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
По состоянию на 11:30 в пятницу, 16 октября, в Рязанской области зарегистрировано 9347 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В региональном оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.
- 4882 — Рязань;
- 426 — Рязанский район;
- 261 — Скопин;
- 252 — Ряжск;
- 234 — Рыбное;
- 223 — Касимов;
- 207 — Сасово;
- 165 — Шиловский район;
- 164 — Новомичуринск;
- 158 — Скопинский район;
- 152 — Рыбновский район;
- 147 — Касимовский район;
- 146 — Клепиковский район;
- 141 — Спасский район;
- 135 — Михайловский район;
- 114 — Шилово;
- 97 — Михайлов;
- 86 — Александро-Невский район;
- 66 — Сапожок;
- 65 — Старожиловский район;
- 62 — Шацкий район;
- 60 — Кораблино;
- 58 — Сасовский район;
- 57 — Сараи;
- 56 — Старожилово;
- 55 — Пронский район и Спасск-Рязанский;
- 51 — Захаровский район;
- 47 — Шацк;
- 42 — Пронск;
- 41 — Милославский и Ряжский районы, Чучково;
- 40 — Спас-Клепики и Чучковский район;
- 38 — Милославское;
- 35 — Захарово;
- 34 — Путятинский район и Ухолово;
- 33 — Кораблинский район;
- 29 — Путятино;
- 25 — Ермишинский район и Кадом;
- 20 — Ермишь;
- 17 — Сапожковский район;
- 14 — Ухоловский район;
- 9 — Пителинский район;
- 7 — Кадомский район;
- 6 — Пителино.
Полный список населенных пунктов с заболевшими можно посмотреть по