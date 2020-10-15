За сутки еще пятерых рязанцев с COVID-19 подключили к аппаратам ИВЛ

В тяжелом состоянии находятся 30 человек.

За сутки еще пятерых рязанцев с COVID-19 подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Теперь на аппаратах ИВЛ находятся 17 пациентов. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил оперштаб при региональном правительстве.

Всего в больницах лечат 308 рязанцев с COVID-19, в том числе восемь детей. Состояние 80 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 198 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 30 человек.