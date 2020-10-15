За неделю в Рязани подорожал сахар

Мониторинг цен на продукты подготовил Рязаньстат.

С 6 по 12 октября в Рязани подорожал сахар. За неделю цена выросла на 13,3%. Мониторинг подготовил Рязаньстат.

Незначительно увеличилась стоимость картофеля, вермишели, мороженой рыбы, куриных яиц, молока стерилизованного 2,5-3,2% жирности, а также подсолнечного и сливочного масла.

Подешевели яблоки (на 7,4%), свежие огурцы (3,6%), консервы мясные для детского питания (3,3%), лук репчатый (2,4%), морковь (1,7%), конфеты мягкие, глазированные шоколадом (1,5%) и соль поваренная (1,4%).