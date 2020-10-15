\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
16°
Птн, 16
Сбт, 17
ЦБ USD 77.95 0.67 16/10
ЦБ EUR 91.45 0.74 16/10
Нал. USD 77.65 / 79.5 16:01
Нал. EUR 91.06 / 91.90 15:57
Новости
Коронавирус
Публикации
Маршруты, которых больше нет. Куда в Рязани пропадает общественный тра...
Общественный транспорт остается одной из самых болевых...
Вчера 12:29
5 992
Деньги возвращаются. Как заработать, делая ремонт
Как сэкономить и даже «заработать» на покупках, читайте...
13 октября 09:59
7 492
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 16:44
21 287
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
8 октября 10:46
21 624
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Власти обновили данные о COVID-19 в Рязанской области
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 9 259 человек.

В четверг, 15 октября, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 9 259 человек в

  • Рязани — 4840,
  • Рязанском районе — 421;
  • Скопине — 253;
  • Ряжске — 252;
  • Рыбном — 234;
  • Касимове — 221;
  • Сасове — 206;
  • Шиловском районе — 165;
  • Новомичуринске — 163;
  • Скопинском районе — 157;
  • Рыбновском районе — 151;
  • Касимовском районе — 145;
  • Клепиковском районе — 144;
  • Спасском районе — 139;
  • Михайловском районе — 134;
  • Шилове — 114;
  • Михайлове — 94;
  • Александро-Невском — 85;
  • Сараевском районе — 79;
  • Сапожке — 65;
  • Старожиловском районе — 64;
  • Кораблине — 59;
  • Сасовском районе — 57;
  • Старожилове — 56;
  • Сараях — 55;
  • Пронском районе — 54;
  • Спасске-Рязанском — 53;
  • Захаровском районе — 51;
  • Шацке — 46;
  • Пронске — 42;
  • Милославском районе — 41;
  • Ряжском районе — 41;
  • Чучкове — 41;
  • Спас-Клепиках — 40;
  • Чучковском районе — 40;
  • Милославском — 38;
  • Захарове — 34;
  • Путятинском районе — 34;
  • Ухолове — 34;
  • Кораблинском районе — 33;
  • Путятине — 28;
  • Ермишинском районе — 25;
  • Кадоме — 25;
  • Ермиши — 20;
  • Сапожковском районе — 17;
  • Ухоловском районе — 14;
  • Пителинском районе — 9;
  • Кадомском районе — 7;
  • Пителине — 6.