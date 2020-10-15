Власти обновили данные о COVID-19 в Рязанской области
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 9 259 человек.
В четверг, 15 октября, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 9 259 человек в
- Рязани — 4840,
- Рязанском районе — 421;
- Скопине — 253;
- Ряжске — 252;
- Рыбном — 234;
- Касимове — 221;
- Сасове — 206;
- Шиловском районе — 165;
- Новомичуринске — 163;
- Скопинском районе — 157;
- Рыбновском районе — 151;
- Касимовском районе — 145;
- Клепиковском районе — 144;
- Спасском районе — 139;
- Михайловском районе — 134;
- Шилове — 114;
- Михайлове — 94;
- Александро-Невском — 85;
- Сараевском районе — 79;
- Сапожке — 65;
- Старожиловском районе — 64;
- Кораблине — 59;
- Сасовском районе — 57;
- Старожилове — 56;
- Сараях — 55;
- Пронском районе — 54;
- Спасске-Рязанском — 53;
- Захаровском районе — 51;
- Шацке — 46;
- Пронске — 42;
- Милославском районе — 41;
- Ряжском районе — 41;
- Чучкове — 41;
- Спас-Клепиках — 40;
- Чучковском районе — 40;
- Милославском — 38;
- Захарове — 34;
- Путятинском районе — 34;
- Ухолове — 34;
- Кораблинском районе — 33;
- Путятине — 28;
- Ермишинском районе — 25;
- Кадоме — 25;
- Ермиши — 20;
- Сапожковском районе — 17;
- Ухоловском районе — 14;
- Пителинском районе — 9;
- Кадомском районе — 7;
- Пителине — 6.