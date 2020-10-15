Власти обновили данные о COVID-19 в Рязанской области

С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 9 259 человек.

В четверг, 15 октября, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 9 259 человек в