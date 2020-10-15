Видео: житель Спасского района возмущен сливом канализации у его поселка

Мужчина призвал власти «принять меры».

Житель Павловки Спасского района возмутился из-за того, что около его поселка сливают канализацию. Видео мужчина опубликовал в соцсетях.

На кадрах видно, что нечистоты сливают прямо в траву. «Вот наш колхоз Павловка, 50 метров — уже сливают канализацию. У меня тут корова пасется, она канализацией вся затекла», — прокомментировал местный житель.

По его словам, это уже третья или четвертая тележка за день, которую он заметил. «Неужели нельзя подальше отвезти?» — спросил автор видео.

Мужчина попытался выяснить у рабочего, на каком основании он сливает канализацию именно в этом месте. «На таком!» — последовал ответ.

Житель Павловки призвал власти «принять меры».

Отметим, что звук в ролике полностью отключен редакцией из-за большого количества нецензурной брани.