На перекрестке в центре Рязани поменялась схема движения

Речь идет о дорогах около ремонтируемого моста на улице Ленина.

На перекрестке в центре Рязани поменялась схема движения. Речь идет о дорогах около ремонтируемого моста на улице Ленина.

На время перекрытия (до 25 декабря) главой станет поворот с улицы Ленина на улицу Николодворянскую и обратно. При этом движение прямо с улицы Праволыбедской вовсе запретили.

Напомним, на этом перекрестке планируют установить светофор.

Со стороны улицы Почтовой светофор отключили. Там разрешены только повороты с улицы Ленина на Новослободскую и обратно.