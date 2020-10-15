В «Сквере памяти» объявили конкурс на лучший цветник

Елена Сорокина побывала в Недостоеве и осмотрела «Сквер памяти» на улице Школьной.

В четверг, 15 октября, мэр Рязани Елена Сорокина побывала в Недостоеве. Об этом она написала в Facebook .

Глава администрации осмотрела «Сквер памяти» на улице Школьной, где сейчас идет реализация проекта по поддержке местной инициативы.

«Ранее эта территория была заброшена, на ней периодически образовывались стихийные свалки. Сейчас площадка благоустроена, в центре сквера расположен цветник, проложены тротуарные дорожки, установлены лавочки для отдыха жителей. Рядом со сквером оборудована парковка», — рассказала Сорокина.

По ее словам, в этом году подрядчик хорошо справился с реализацией проекта, нареканий ни у жителей, ни у администрации нет.

«К сожалению, на первом этапе благоустройства сквера в 2018 году в результате срыва муниципального контракта по вине недобросовестного подрядчика были допущены недочеты, ряд работ так и не выполнили. В адрес этого подрядчика нами направлена претензия. Но чтобы сквер уже сейчас имел законченный вид, исправлять дефекты придется своими силами», — написала мэр.

Она осмотрела территорию, дала поручение разобраться с освещением рядом со сквером, так как рязанцы пожаловались на то, что светильники часто перегорают.

Озеленение территории будет продолжено, заверила Сорокина. «Представители депутатского корпуса объявили конкурс с призами на лучший высаженный цветник, чтобы сквер становился ярче и уютнее.

Это прекрасный пример того, что в сотрудничестве с жителями мы можем реализовывать такие замечательные проекты и благоустраивать общественные пространства в соответствии с предпочтениями горожан», — заключила глава администрации.