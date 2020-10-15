\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
16°
Птн, 16
10°
Сбт, 17
ЦБ USD 77.28 -0.01 15/10
ЦБ EUR 90.71 -0.36 15/10
Нал. USD 77.65 / 79.5 11:49
Нал. EUR 91.06 / 91.9 12:35
Новости
Коронавирус
Публикации
Маршруты, которых больше нет. Куда в Рязани пропадает общественный тра...
Общественный транспорт остается одной из самых болевых...
Вчера 12:29
5 402
Деньги возвращаются. Как заработать, делая ремонт
Как сэкономить и даже «заработать» на покупках, читайте...
13 октября 09:59
7 074
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 16:44
20 865
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
8 октября 10:46
21 214
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В России стартовал второй этап продажи туров с кешбэком
В программе участвуют поездки от двух ночей.

В России стартовал второй этап продажи туров с кешбэком. Он продлится до полуночи 6 декабря, передает РИА Новости.

Во время акции граждане могут купить туры, которыми следует воспользоваться до 10 января 2021 года включительно, то есть под действие кешбэка попадают официальные новогодние праздники.

В программе участвуют поездки от двух ночей (ранее было от четырех ночей), возврат 20% стоимости теперь распространяется на путевки по любой цене. Кроме того, максимальный размер кешбэка увеличили до 20 тысяч рублей (ранее было 15 тысяч).

Обязательное условие — оплата картой «Мир». Кешбэк на нее вернется в течение пяти дней с момента оплаты.