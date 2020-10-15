В России стартовал второй этап продажи туров с кешбэком

В программе участвуют поездки от двух ночей.

В России стартовал второй этап продажи туров с кешбэком. Он продлится до полуночи 6 декабря, передает РИА Новости.

Во время акции граждане могут купить туры, которыми следует воспользоваться до 10 января 2021 года включительно, то есть под действие кешбэка попадают официальные новогодние праздники.

В программе участвуют поездки от двух ночей (ранее было от четырех ночей), возврат 20% стоимости теперь распространяется на путевки по любой цене. Кроме того, максимальный размер кешбэка увеличили до 20 тысяч рублей (ранее было 15 тысяч).

Обязательное условие — оплата картой «Мир». Кешбэк на нее вернется в течение пяти дней с момента оплаты.