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В пятницу на пяти рязанских улицах отключат свет
Электричества не будет из-за работ на воздушной линии.

В пятницу, 16 октября, на пяти рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за работ на воздушной линии с 9:30 до 15:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица 1-я Механизаторов, дома с 1 по 3, дома с 5 по 23;
  • улица 2-я Механизаторов, дома с 1 по 10, дома с 12 по 14, дома 16, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33;
  • улица Запрудная, дома с 1 по 11;
  • улица Гагарина (Соколовка), дома с 1 по 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23, 23б, 25а;
  • станция Лесок, дома 2, 2а.

Работы проведет МУП «РГРЭС».