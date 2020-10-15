В Москве в ночные клубы станут пускать по QR-коду

Указ мэра Сергея Собянина опубликовали на его сайте.

В Москве в ночные клубы будут пускать по QR-коду. Указ мэра Сергея Собянина опубликовали на его сайте.

Идентифицировать посетителей дискотек при помощи QR-кодов начнут с 19 октября. В развлекательные заведения, открытые до 6:00, можно будет попасть, зарегистрировав номер телефона. Москвичи должны отсканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377.

Собянин пояснил, что эта мера поможет оповестить всех присутствовавших людей, если у кого-то из них выявят коронавирус.