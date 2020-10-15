В калужском заксобрании обсудили вопросы профилактики гриппа и COVID-19

В области имеется достаточный запас дезинфицирующих средств, масок и лекарственных препаратов.

В четверг, 15 октября, в правительственном часе заседания сессии заксобрания Калужской области обсуждали мероприятия по профилактике гриппа и коронавируса. С докладом по этому вопросу выступил министр здравоохранения региона Алан Цкаев.

Он отметил, что в условиях распространения коронавируса региону рекомендовано охватить вакцинацией против гриппа не менее 60% населения. План вакцинации для Калужской области составляет 632 938 доз. По состоянию на 14 октября выполнено 45,6% от этого плана.

В области имеется достаточный запас дезинфицирующих средств, масок и лекарственных препаратов.

В течение эпидемиологического сезона 2020-2021 в области зарегистрировано 42 808 случаев ОРВИ. Случаев гриппа не выявлено. На 14 октября выявлено 10 359 человек, инфицированных COVID-19. Выздоровевших от этой болезни 8 212 человек. На лечении 2 073 человека. Резерв коечного фонда — 30,6%. В наличии 243 аппарата искусственной вентиляции легких. Обследовано с начала пандемии более 205 тысяч человек.

Отвечая на вопрос председателя заксобрания Геннадия Новосельцева, Алан Цкаев рассказал, что широкомасштабная вакцинация от COVID-19 ожидается приблизительно через месяц.

«Пока нет в достаточном количестве вакцины от COVID-19, надо прививаться от гриппа. Это тоже снизит заболеваемость и наполняемость больниц. Те, вакцины, которые сейчас есть от гриппа — они эффективны. Надо этим пользоваться. Такую прививку сделал и Губернатор области Владислав Шапша, и члены Правительства. Главное сейчас — еще и меры защиты: маски, санитайзеры. Надо думать не только о себе, но и об окружающих», — подчеркнул Геннадий Новосельцев.