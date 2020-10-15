В Калуге выплаты молодым педагогам освободили от НДФЛ

Вопрос прокомментировал председатель заксобрания Геннадий Новосельцев.

В четверг, 15 октября, на заседании калужского заксобрания обсудили изменения, внесенные в закон о выплатах молодым специалистам — педагогическим работникам.

«Вступили в силу изменения в Налоговый кодекс России, которые отменяют начисление НДФЛ с социальных выплат. В данном случае разовые ежегодные выплаты молодым педагогам — как раз и есть социальные выплаты. Поэтому мы их и освободили от данного налога. Они составляют у нас неплохую сумму. По окончании первого года работы это 30 тысяч рублей, по окончании второго — 40 тысяч рублей, по окончании третьего — 50 тысяч рублей. Это в сельской местности. И в городе 20 тысяч, 30 тысяч и 40 тысяч рублей, соответственно. Закон распространяется на правоотношения, возникшие с начала 2019 года, и, как следствие, уже получившие за это время выплаты педагоги могут рассчитывать еще и на компенсацию в размере 13 процентов», — прокомментировал председатель заксобрания Геннадий Новосельцев.

Фото Георгия Орлова