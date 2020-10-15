\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
16°
Птн, 16
10°
Сбт, 17
ЦБ USD 77.95 0.67 16/10
ЦБ EUR 91.45 0.74 16/10
Нал. USD 77.65 / 79.5 16:45
Нал. EUR 91.06 / 92.11 16:45
Новости
Коронавирус
Публикации
Маршруты, которых больше нет. Куда в Рязани пропадает общественный тра...
Общественный транспорт остается одной из самых болевых...
Вчера 12:29
6 497
Деньги возвращаются. Как заработать, делая ремонт
Как сэкономить и даже «заработать» на покупках, читайте...
13 октября 09:59
7 860
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 16:44
21 661
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
8 октября 10:46
21 991
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Калуге выплаты молодым педагогам освободили от НДФЛ
Вопрос прокомментировал председатель заксобрания Геннадий Новосельцев.

В четверг, 15 октября, на заседании калужского заксобрания обсудили изменения, внесенные в закон о выплатах молодым специалистам — педагогическим работникам.

«Вступили в силу изменения в Налоговый кодекс России, которые отменяют начисление НДФЛ с социальных выплат. В данном случае разовые ежегодные выплаты молодым педагогам — как раз и есть социальные выплаты. Поэтому мы их и освободили от данного налога. Они составляют у нас неплохую сумму. По окончании первого года работы это 30 тысяч рублей, по окончании второго — 40 тысяч рублей, по окончании третьего — 50 тысяч рублей. Это в сельской местности. И в городе 20 тысяч, 30 тысяч и 40 тысяч рублей, соответственно. Закон распространяется на правоотношения, возникшие с начала 2019 года, и, как следствие, уже получившие за это время выплаты педагоги могут рассчитывать еще и на компенсацию в размере 13 процентов», — прокомментировал председатель заксобрания Геннадий Новосельцев.

Фото Георгия Орлова