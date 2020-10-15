В Калуге ограбили троллейбус

Полицейским удалось найти грабителя.

В Калуге возбуждено уголовное дело по заявлению водителя троллейбуса. Он рассказал, что неизвестный похитил из транспорта деньги, предназначенные для расчета с пассажирами, передает «Калуга поиск».

По словам водителя, злоумышленник вошел в троллейбус и встал у кабины водителя, пытаясь оплатить проезд банковской картой. Но платеж не проходил, вероятно, из-за отсутствия средств на карте. На очередной остановке мужчина через окно кабины водителя схватил коробку с деньгами, выбежал на улицу и скрылся. В коробке находилось более 2 000 рублей.

Полицейским удалось найти грабителя, им оказался ранее судимый 31-летний местный житель.

Расследование продолжается.