В Калуге бродячие собаки спасли девушку от изнасилования

Потерпевшая обратилась к полицейским, которые смогли задержать подозреваемого.

В Калуге бродячие собаки спасли девушку от изнасилования. Инцидент произошел 3 октября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что калужанка работает в магазине, она поздно возвращалась домой. В микрорайоне Бушмановка на нее напал мужчина, повалил на землю и попытался изнасиловать. Девушка активно сопротивлялась и кричала, однако прохожих рядом не оказалось. Прекратить действия мужчину заставила стая бродячих собак, которая подбежала к месту происшествия. Он скрылся.

Потерпевшая обратилась к полицейским, которые смогли задержать подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, мужчину арестовали.