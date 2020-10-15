В энергосистеме Рязанской области прошли учения перед отопительным сезоном

Специалисты устраняли условную аварию.

15 октября в Рязанской области в рамках подготовки к прохождению отопительного сезона 2020/2021 года прошли совместные противоаварийные учения Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Рязанской области» (Рязанское РДУ), субъектов электроэнергетики, МЧС, органов исполнительной власти, муниципальных организаций и коммунальных служб по ликвидации нарушений электроснабжения потребителей в условиях низких температур наружного воздуха.

В учениях приняли участие диспетчерский персонал Рязанского РДУ, оперативный персонал филиала «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») — Приокское ПМЭС, филиала «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), филиала ПАО «Квадра"-"Центральная генерация» ПП «Дягилевская ТЭЦ», Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», дежурный персонал ГУ МЧС по Рязанской области, представители Министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

Учения проводились с целью отработки взаимодействия при ликвидации аварий в энергосистеме Рязанской области в условиях низких температур наружного воздуха. В ходе мероприятия совершенствовались практические навыки диспетчерского, оперативного и дежурного персонала, оценивалась готовность участников к действиям по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима работы энергосистемы, проверялось выполнение регламентов обмена информацией. Учения проводились с соблюдением мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

По сценарию, разработанному с участием специалистов Рязанского РДУ, в ремонтной схеме сети при неблагоприятных погодных условиях произошло аварийное отключение нескольких воздушных линий электропередачи 110-220 кВ с повреждением выключателя и отключением системы шин (СШ) 110 кВ на подстанции (ПС) 220 кВ. Развитие аварии привело к обесточению еще двух ПС 110 кВ и массовыми отключениями в распределительных сетях. В результате аварии нарушилось электроснабжение потребителей в г. Рязани и Рязанском районе Рязанской области с суммарной величиной потребления 30 МВт. В зону условных отключений попали социально значимые потребители, в том числе медицинские учреждения, школы, детские сады и котельные. Без электроэнергии условно остались более 20 тысяч жителей. Ситуацию осложнило аварийное отключение парогазовой установки (ПГУ-1) Дягилевской ТЭЦ электрической мощностью 119 МВт, в результате которого возникли ограничения в подачи тепла части потребителей г. Рязани.

В соответствии с установленным регламентом диспетчеры Рязанского РДУ передали информацию о случившемся в вышестоящий диспетчерский центр — Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра), ФГБУ «САЦ Минэнерго России», САЦ АО «СО ЕЭС», ГУ МЧС России по Рязанской области и Ростехнадзор. Оперативный персонал электросетевых компаний получил команду диспетчера Рязанского РДУ на осмотр и вывод в ремонт поврежденного оборудования, ввод в работу в срок разрешенной аварийной готовности оборудования, находившегося в момент аварии в ремонте.

Проанализировав сложившуюся схемно-режимную ситуацию, первый заместитель директора — главный диспетчер Рязанского РДУ Александр Бормотов принял решение об объявлении режима с высокими рисками нарушения электроснабжения (РВР) на территории операционной зоны диспетчерского центра и сборе оперативного штаба (ОШ РВР). После анализа электроэнергетического режима, ОШ РВР, состоящий из руководителей подразделений технологического блока Рязанского РДУ, разработал комплекс мер по ликвидации аварии и восстановлению нормального режима работы энергосистемы Рязанской области, а также инициировал созыв экстренного заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Рязанской области (Регионального штаба). Региональный штаб рассмотрел и утвердил комплекс мероприятий по ликвидации условной аварии и восстановлению нормального режима работы энергосистемы Рязанской области, предложенный Системным оператором.

В минимальное время были организованы аварийно-восстановительные работы, опробовано напряжением и введено в работу неповрежденное оборудование и осуществлен ввод в работу в срок разрешенной аварийной готовности оборудования, находившегося в ремонте. Диспетчеры Рязанского РДУ произвели необходимые переключения для создания наиболее надежной схемы энергосистемы и обеспечили синхронизацию с ЕЭС России ПГУ-1 Дягилевской ТЭЦ. Предпринятые меры позволили оперативно восстановить электроснабжение социально значимых потребителей и объектов ЖКХ, а также в полном объеме восстановить подачу тепла потребителям. После завершения ремонтов на поврежденном оборудовании и ввода его в работу, был восстановлен нормальный режим работы энергосистемы Рязанской области, энергоснабжение потребителей возобновлено в полном объеме, режим с высокими рисками нарушения электроснабжения отменен.

Во время проведения аварийно-восстановительных работ, а также при восстановлении электроснабжения обесточенных потребителей, диспетчерский персонал Рязанского РДУ контролировал изменение параметров электроэнергетического режима энергосистемы региона и обеспечивал поддержание их в допустимых пределах, а также координировал действий оперативного персонала субъектов электроэнергетики и осуществлял обмен информацией с ГУ МЧС России по Рязанской области.

Оценивая итоги учений, Александр Бормотов отметил, что условная авария в энергосистеме региона была ликвидирована в кратчайшие сроки благодаря четкому выполнению диспетчерских команд и согласованным действиям оперативного персонала субъектов электроэнергетики Рязанской области. В свою очередь директор Рязанского РДУ Юрий Колесов, подчеркнул, что результаты совместных противоаварийных учений подтвердили готовность диспетчерского персонала Рязанского РДУ к эффективному взаимодействию с оперативным и дежурным персоналом субъектов электроэнергетики при ликвидации нарушений нормального режима, а также обеспечению надежной работы энергосистемы Рязанской области в предстоящий отопительный сезон.