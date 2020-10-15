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Сотрудников рязанской контрольно-счетной палаты поздравили с 10-летием ведомства
Аркадий Фомин пожелал им здоровья и успехов.

В четверг, 15 октября, председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин поздравил контрольно-счетную палату региона с 10-летием.

«Мы очень хорошо понимаем, как важна работа контрольно-счетных органов, и особенно наших муниципальных, так как ответственность за бюджет и его эффективность лежит, в том числе, на нас, депутатах, — отметил Фомин. — От качества вашей работы, профессионализма зависит многое. То, насколько мы сможем реализовать национальные проекты, насколько сможем сделать так, чтобы люди, живущие на рязанской земле, понимали, что каждый бюджетный рубль находится под жестким контролем вашего ока».

Спикер облдумы пожелал, чтобы эти десять лет стали для сотрудников контрольно-счетной палаты точкой отсчета: «Что вы приобрели уверенность, опыт. Что и дальше будете работать на благо родного города. Конечно же, здоровья вам и вашим близким, успехов, всего самого-самого доброго. С праздником!» — сказал Фомин.

К поздравлению присоединились глава города Юлия Рокотянская и мэр Елена Сорокина.