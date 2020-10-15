Сотрудница рязанской почты присваивала чужую пенсию

В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Сотрудница одного из рязанских почтовых отделений присваивала чужую пенсию. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пожилая женщина обратилась в полицию, заявив о том, что она не получила пенсию. Правоохранители выяснили, что 36-летняя сотрудница отделения связи использовала свое служебное положение, чтобы забрать чужие деньги. Она составляла фальшивые квитанции и подделывала подписи рязанцев.

Так, злоумышленница присвоила в общей сложности 26 287 рублей, предназначенные для выплат пенсионерке, а также 43-летней и 72-летней рязанкам.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК, она добровольно возместила причиненный ущерб. Материалы направили в суд.