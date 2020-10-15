Сорокина оценила готовность городской спецтехники к зиме

Она подчеркнула, что некоторые вопросы еще предстоит решить.

В четверг, 15 октября, мэр Рязани Елена Сорокина оценила готовность спецтехники Дирекции благоустройства города к зиме. Об этом она написала в Facebook .

«Вопросы подготовки к зиме очень важны, особенно для такого большого города, как Рязань», — отметила глава администрации, добавив, что за последнее время удалось существенно обновить парк техники.

Все машины прошли техническое обслуживание, заменены необходимые детали и механизмы. Техника полностью готова к работе, сообщила Сорокина.

По ее словам, убирать город будут самосвалы, подметальные уборочные машины, экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, тракторы малой механизации, тракторы с щетками, пескоразбрасыватели, снегопогрузочные машины — всего 137 единиц техники.

«На сегодняшний день мы полностью обеспечены топливом, закупили пескосоляную смесь, реагенты, которыми будут обрабатываться дороги города. Готовы к уборке тротуаров. Дирекция благоустройств обеспечена штатом водителей», — отчиталась мэр.

Она подчеркнула, что некоторые вопросы еще предстоит решить: необходимо сформировать резерв водителей, чтобы обеспечить бесперебойную работу техники, а также заключить контракты с подрядчиками на случай, если зима выдастся особо снежной.

«Для водителей мы разработали маршрутные карты, каждый человек должен знать, какой участок города он будет убирать, за какую территорию будет нести ответственность… При таком подходе уборка будет качественной и своевременной», — заключила Сорокина.