СМИ: в Подмосковье мужчина задушил и кинул в колодец дочь знакомой

По данным источника, подозреваемым оказался 20-летний мужчина.

В подмосковном Домодедове в канализационном колодце нашли тело пропавшей 15-летней школьницы. По данным источника Life , девочку задушил 20-летний знакомый ее матери.

Источник утверждает, что женщина одна воспитывала дочь. Из-за пристрастия матери к алкоголю школьница неоднократно сбегала из дома. 10 октября она вновь пропала, но мать обратилась в полицию только 12 октября. 14 октября тело подростка нашли в колодце.

Как утверждает источник, вечером 10 октября подозреваемый поссорился со школьницей и задушил ее, после чего сбросил тело в канализационный колодец.

Фото «Лизы Алерт»