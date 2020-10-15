Сексолог назвала три основных признака измены

По словам эксперта, проблемы в браке можно решить, не уходя «на сторону».

Клинический психолог и сексолог Елена Перелыгина назвала три основных признака того, что партнер изменяет. Она выступила на пресс-конференции на тему «Запрещенный секс. Подпольная индустрия греха и разврата», передает ФАН .

По словам эксперта, проблемы в браке можно решить, не уходя «на сторону». Однако подозрения в неверность мужа или жены должны возникнуть в следующих случаях: