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Сексолог назвала три основных признака измены
По словам эксперта, проблемы в браке можно решить, не уходя «на сторону».

Клинический психолог и сексолог Елена Перелыгина назвала три основных признака того, что партнер изменяет. Она выступила на пресс-конференции на тему «Запрещенный секс. Подпольная индустрия греха и разврата», передает ФАН.

По словам эксперта, проблемы в браке можно решить, не уходя «на сторону». Однако подозрения в неверность мужа или жены должны возникнуть в следующих случаях:

  1. Перемены в привычках и стереотипах. «вдруг ваш партнер начинает делать что-то особенное, то можно задуматься на эту тему», — считает сексолог.
  2. Усиленное внимание к собственному внешнему виду. «Мужчины покупают себе новые трусы, носки. Странно, если раньше такого не наблюдалось… Стоит задуматься. Женщины покупают обновки себе — нижнее белье, туфельки новые, духи. То есть подозрительно, если женщина раньше за собой так не следила и вдруг начала», — уверена Перелыгина.
  3. Нереальный блеск в глазах. «Когда партнеру постоянно начинает приходить в голову мысль „Не заняться ли сексом со своей собственной женой?“, а перед этим такого желания у него не возникало — подумайте. Ведь гормон у него почему-то бьет ключом, глаза блестят, что-то происходит», — заключила психолог.