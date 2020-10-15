Рязанские теннисисты завоевали медали Всероссийских соревнованиях среди спортсменов с ПОДА

Соревнования проходили с 8 по 11 октября в Брянске.

Рязанцы завоевали медали Всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Об этом сообщает минспорта региона в четверг, 15 октября.

Соревнования проходили с 8 по 11 октября в Брянске. В них участвовали 40 спортсменов из Челябинской, Тверской, Брянской, Белгородской, Московской и Рязанской областей, Республик Башкортостан и Удмуртия.

Рязанскую область представляли спортсмены ГАУ РО «СШОР «Метеор» Алексей Лисовой и Даниил Пак.

Лисовой занял первое место в личном зачете среди мужчин трех классов и стал победителем в абсолютном первенстве.

Даниил Пак в личном зачёте среди мужчин пяти классов занял третье место.