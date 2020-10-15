Рязанские рогвардейцы задержали «преступников», обстрелявших их машину
В течение недели силовики отрабатывали тактику действий при осложнении обстановки.
Рязанские росгвардейцы задержали условных преступников, которые обстреляли их служебную машину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В течение недели силовики отрабатывали тактику действий при осложнении обстановки, в том числе задержание нарушителя на лестничном пролете, в подъезде многоквартирного дома, в жилом помещении, а также задержание преступника, оказывающего вооруженное сопротивление.
«Сотрудникам Росгвардии часто приходится действовать в условиях ограниченного пространства и осложненной обстановки. Отработка тактики действий в различных ситуациях позволяет успешно выполнять служебно-боевые задачи», — отметил инструктор по профессиональной, физической и служебной подготовке Александр Облязов.